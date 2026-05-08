Popularni rep duo Buba Koreli i Jala Brat večeras održavaju koncert u Areni Zagreb, a već na samom početku nastupa jedan od njih izazvao je pravu euforiju među publikom.

Naime, kada je koncert počeo, Jala Brat je skočio sa bine i prišao ogradi, što je izazvalo vrisak i veliko oduševljenje okupljenih fanova.

Tokom tog trenutka neprestano je uzvikivao:

-Ajde, ajde, to - dovikivao je dok je bio među publikom.

Nakon kratkog kontakta sa fanovima, vratio se na binu, gde je nastavio nastup sa svojim kolegom Bubom i time podigao atmosferu.

Maja Berović o obnovi saradnje sa reperima

Inače, muzička zvezda Maja Berović nedavno je govorila u emisiji "Ami G Show" o mogućnosti obnove saradnje sa reperima.

-Ne treba se vraćati na nešto što ste već uradili, mislim ne možete ga uraditi dva puta. Niti mogu ponovo snimiti pesmu "Harem“, niti pesmu "Džin i limunada" - rekla je ona.

"Tada smo napravili potpuno novi zvuk"

Govoreći o nostalgiji fanova za periodom kada su zajedno nizali hitove, istakla je da su u tom trenutku stvorili potpuno novi zvuk i muzički pravac na ovim prostorima.

-Bilo je i jedno i drugo vreme. Tada smo napravili potpuno novi zvuk, doneli jedan novi muzički pravac koji pre toga nije postojao na ovim prostorima. Meni je sasvim normalno i drago što je tako, jer da nije, znala bih da nismo napravili dobru stvar. Jako sam ponosna na sve što smo napravili i sve što smo uradili. Sve je to trebalo da se desi i moralo je biti tako - zaključila je Berovićeva tada.