Pevačica Teodora Džehverović neretko objavljuje zanimljive trenutke iz svog privatnog života, a u njima se često nađu i članovi njene porodice.

U njenim objavama često se pojavljuje majka Gordana Džehverović, koja je po prirodi zabavna žena, ali i veoma vredna i energična.

Koliko energije ima, uprkos tome što je u ozbiljnim godinama, pokazala je pridruživši se majstorima koji rade na renoviranju njihove porodične kuće.

Teodora ju je snimila dok je sa njima sređivala fasadu, a Goca je dobila mnoštvo pohvala.

Naime, malterisala je i pomagala oko radova na kući, pa je pevačica bila i više nego ponosna da pokaže koliko joj je majka vredna, te je sve obelodanila na društvenim mrežama.

- Bravo Goco, ti si žena za sve. Sve ti uspeva i o svemu moraš da misliš - glasio je jedan od komentara na mrežama.

Teodora o estetskim operacijama

Inače, nedavno se povela polemika o tome šta je pevačica od početka karijere operisala na sebi, o čemu je i sama govorila.

-Uvek sam otvoreno pričala šta sam radila na sebi. Mislim da ni u čemu nisam preterala i da su ovo zaista bile minimalne korekcije. Sa 16 godina operisala sam uši, jer sam bila mali klempo. Godine 2019. operisala sam grudi, a usne sam poslednji put radila pre dve godine - naglsila je svojevremeno.