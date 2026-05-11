Goga Babić govorila je o svom privatnom životu, razvodu, ali i prvim koracima na estradi.



Pevačica se prisetila perioda grupe "Đavolice" u kojoj je bila sa Teodorom Džehverović i Tamarom Milutinović, te je pričala o njihovim odnosima nakon prekida saradnje.

- Saša Popović je bio "najveći krivac" za to. Veliku zahvalnost i danas osećam, to je jedno prelepo iskustvo zaista. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni nas. Đavolice su nam bile svima vetar u leđa - počela je Goga za full screen media i otkrila kako je došlo do raspada grupe:

"Grupa se raspala zbog mene"

- Na neki način su se Đavolice raspale zbog mene. Ostala sam trudna, Tamara Dragić je trebala da me menja, ali ne znam šta sve tu desilo. Grupu je svakako teško održati, da nije bilo mene i te priče, možda bi pukle zbog nečeg drugog. Bile smo deca, sve tri... Teodora je bila još mlađa od nas, tu svako ima nešto svoje. Pamtim kad je Tamara pitala Sašu da Teodora bude sa nama, jer nam je prirasla k srcu i baš smo želele sa njom da budemo u grupi - prisetila se Goga.

O odnosu sa Teodorom

Babićeva je priznala da je tokom saradnje dolazilo do nesuglasica, ali da je suština odnosa bila veliko prijateljstvo.

- Jesmo se svađale, ali nešto glupo, sitno. Nije to nešto veliko i to što se priča. Nikada je nakon svega nisam srela, Tamara jeste. I baš mi je žao sto nisam bila tu sa njom kad je naišla na Teodoru. Teta Gocu sam srela, lepo smo pričale i baš smo konstatovale da bi bilo lepo da se vidimo. Ne sećam se ni kako smo se rastale. Ono što pamtim, došla je kod mene da me vidi kada sam bila u poodmakloj trudnoći, nakon toga je otišla u rijaliti i izgubile smo kontakt - govorila je Goca za Full screen media.

"Ne zameram joj ništa"

Osim toga, priznala je i da li joj je zamerila sve ružne reči i kako na to sve danas gleda.

- Ne znam zašto nas je pljuvala u rijalitiju. Baš sam razmišljala da bi bilo lepo jednom da popričamo o svemu, ali nikada se nismo ni srele, ni videle, ni čule. Sada je prošlo već mnogo vremena, ne zameram joj ništa... Radila je na karijeri, ja sam se ostvarila u porodičnom životu, sve je to iza nas. U prošlost nema potrebe da se vraćam - zaključila je Goga.

Alo/Scandal

