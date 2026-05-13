Pripadnici jedinice za uklanjanje eksplozivnih sredstava (EOD) iz sastava Regionalne komande Istok (RC-East), u okviru NATO misije KFOR, sproveli su obuku demoliranja neupotrebljive municije u kampu Bondstil kako bi smanjili rizik od eksplozivnih opasnosti, sprečili slučajne detonacije i omogućili bezbedno korišćenje poligona za obuku.

Kroz aktivnosti usmerene na zaštitu ljudi i infrastrukture, kao i reagovanje u vanrednim situacijama, pripadnici KFOR-a održavaju visok nivo operativne spremnosti i nastavljaju da podržavaju misiju očuvanja bezbednog i sigurnog okruženja za sve zajednice na KiM.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, sa ciljem očuvanja sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve ljude na Kosovu, u svakom trenutku i nepristrasno.

Misija KFOR blisko sarađuje sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u skladu sa njihovim bezbednosnim nadležnostima.









O inicijativi američkih kongresmena da se takozvano Kosovo integriše u NATO, Vučić je ocenio da se na tome radilo i preko Hrvatske, kroz vojni savez, kao i preko Albanije.

„Imaćemo uskoro nekakve važne vežbe sa njima, razgovaramo sa SAD, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se to ne dogodi”, rekao je predsednik.

Rumunija je jedna od pet članica EU koja ne priznaje Kosovo, a iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje za Kosovo onlajn je rečeno da se stav Rumunije o priznanju Kosova nije promenio.

Oni su to saopštili odgovarajući na molbu našeg portala da prokomentarišu izjavu komesarke za proširenje EU Marte Kos o „ohrabrujućim znacima“ kada su u pitanju pet članica EU koje nisu priznale Kosovo.





Kako je MSP Rumunije takođe naveo, oni nisu u poziciji da komentarišu izjave članova Evropske komisije ili drugih zvaničnika EU.

„Možemo vas informisati da se stav Rumunije koji se tiče priznavanja Kosova nije promenio“, stoji u odgovoru MSP Rumunije.



Evropska komesarka za proširenje Marta Kos 20. aprila je izjavila da „prati šta se dešava“ po pitanju pet zemalja članica EU koje nisu priznale Kosovo i da je „razvoj ohrabrujuć“, ne precizirajući detaljnije šta pod tim podrazumeva. Kos je to rekla na sednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, odgovarajući na pitanje izvestioca za Kosovo u EP Riha Terasa šta Evropska komisija radi u vezi sa pet država koje nisu priznale Kosovo i kako bi trebalo da deluje u tom pogledu.

Iz MSP Slovačke ovim povodom naveli su za Kosovo onlajn da deklaracija slovačkog parlamenta iz 2007. godine po pitanju Kosova i dalje ostaje na snazi i objasnili da ona predviđa da rešavanje budućeg statusa pokrajine Kosovo mora biti zasnovano na poštovanju legitimnih zahteva Srbije, kao i Povelje Ujedinjenih nacija i drugih međunarodno pravnih normi.