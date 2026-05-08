Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, izjavio je da su stigli izveštaji dvojice nezavisnih medicinskih veštaka o zdravstvenom stanju njegovog oca, čime je, kako kaže, završen prvi korak u proceduri odlučivanja o zahtevu da general bude pušten na lečenje u Srbiju.

Darko Mladić naveo je da je jedan izveštaj dostavljen ranije tokom dana, dok je drugi stigao u popodnevnim časovima, ali da sadržaj trenutno ne može da bude otkriven javnosti dok za to ne bude dato zvanično odobrenje.

Kako prenosi novinska agencija Srna, Darko Mladić istakao je da sada slede naredni proceduralni koraci pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu.

„Sada su na potezu pritvorski lekari, koji imaju rok do ponedeljka da dostave svoje komentare i eventualne dopune na izveštaje veštaka“, rekao je on.

Ključni dani za odluku o lečenju u Srbiji

Prema rečima Darka Mladića, nakon što pritvorski lekari dostave svoje mišljenje, odbrana će imati mogućnost da odgovori na njihove navode, posle čega bi Mehanizam trebalo da donese odluku o zahtevu za privremeno ili uslovno puštanje generala Ratka Mladića na lečenje u Srbiju.

On je podsetio da je Sud u Hagu još 28. aprila naložio pregled generala od strane nezavisnih medicinskih stručnjaka zbog ozbiljno pogoršanog zdravstvenog stanja.

Izveštaj veštaka prvobitno je bio najavljen za početak maja, ali je rok naknadno pomeren zbog dodatnih pregleda i komplikovanog zdravstvenog stanja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske.

Prema informacijama koje je izneo Darko Mladić, njegov otac je 10. aprila doživeo moždani udar, nakon čega je stanje dodatno pogoršano usled ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških problema.

General Ratko Mladić nalazi se od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu i trenutno je pod palijativnom negom.

Nezadovoljstvo zbog odluke Haga

Darko Mladić osvrnuo se i na odluku predsednice Mehanizma Graciela Gatti Santana Gracijele Gati Santana da odbije sastanak sa delegacijom Ministarstva pravde Republike Srpske, koja je želela razgovor o zdravstvenom stanju generala Mladića i uslovima njegovog boravka u pritvoru.

Kako je rekao, nije mu jasno zbog čega je takav zahtev odbijen, niti razume obrazloženje koje je stiglo iz Haga.

Posebno ga je zbunilo objašnjenje da predsednica Mehanizma „radi očuvanja stvarne i prividne sudske nezavisnosti“ trenutno nije u mogućnosti da primi delegaciju.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove više puta je prethodnih godina odbijao zahteve odbrane da Ratko Mladić bude privremeno pušten na lečenje u Srbiju iz humanitarnih razloga.

Ovaj novi medicinski postupak sada se smatra jednim od najvažnijih trenutaka u dosadašnjoj pravnoj borbi porodice i odbrane, jer bi izveštaji nezavisnih veštaka mogli da imaju značajan uticaj na konačnu odluku suda u Hagu.

U narednim danima očekuje se nastavak procedure i odgovor pritvorskih lekara, nakon čega bi mogla da usledi konačna odluka o zahtevu za lečenje generala Mladića van pritvorske jedinice u Hagu.

Prema navodima Darka Mladića i agencije Srna, kompletna procedura sada ulazi u završnu fazu.

