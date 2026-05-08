Predstavnici Srbije na Evroviziji u Beču, grupa Lavina otputovala je pre nekoliko dana u Beč, sa delegacijom naše zemlje, gde se spremaju za prvo polufinale.

Jutros se Duška Vučinić sa članovima grupe Lavina, uključila direktno iz Beča.

- Članovi grupe Lavina su imali drugu individualnu probu, ujedno i poslednju pre generalnih proba u ponedeljak, a u program nam se sada uključuje Duška Vučinić, dobar dan iz Beograda - rekli su voditelji.

- Kao što znate, u svakom uključenju ja sve svoje sa sobom povedem, ostala je još nekolicina ljudi koje nisam mogla da stavim u kadar jutros. Odgovorićemo vam na sva pitanja, ali bih ja volela da pre toga pogledamo onih 30 sekundi što sam juče poslala i što smo dobili od Evrovizije kao deo našeg nastupa. Jel imamo spremno? Možemo da pogledamo? - upitala je Duška.

Režija je zatim pustila deo nastupa naših predstavnika, a zbog snimka je nastao muk u studiju.

- I, da čujem vas - pitala je Duška.

- Oduševljeni smo - dodali su voditelji.

- Toliko sam vas izgubila, nisam vas čula, ne znam dal ste preživeli ovo? - usledilo je sledeće pitanje.

- Malo je falilo, srce lupa u ritmu - rekao je voditelj.

