Moskva je ponovo bila meta napada dronovima samo dan pred Paradu pobede na Crvenom trgu, a ruske vlasti hitno su se oglasile nakon nove vazdušne uzbune u prestonici.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili tri bespilotne letelice koje su se približavale gradu.

– Tri drona su uništena od strane sistema PVO Ministarstva odbrane. Specijalisti hitne pomoći rade na mestu gde su ostaci pali – napisao je Sobjanin na društvenoj mreži Maks, prenosi RIA Novosti.

Moskva pod opsadom pred paradu

Novi napad dolazi u trenutku kada su bezbednosne mere u Moskvi podignute na najviši nivo pred obeležavanje Dana pobede 9. maja.

Ruske vlasti poslednjih dana upozoravaju na mogućnost novih udara dronovima, dok se širom prestonice sprovode pojačane kontrole i zaštita ključnih državnih objekata.

Napadi na Moskvu dodatno su podigli tenzije nakon što je rusko Ministarstvo odbrane upozorilo da bi svaki pokušaj ometanja Parade pobede mogao izazvati snažan odgovor.

Sve veća nervoza u Rusiji

Poslednjih dana više ruskih oblasti bilo je meta bespilotnih letelica, a pojedini aerodromi privremeno su obustavljali rad zbog bezbednosnih razloga.

Napadi dolaze u trenutku kada Moskva pokušava da organizuje obeležavanje jednog od najvažnijih državnih praznika pod dosad najvećim bezbednosnim pritiskom.