Pevač Darko Lazić iznenadio je gledaoce otkrivši malo poznatu porodičnu priču.

Kako je naveo, legendarna pevačica Vida Pavlović je zapravo njegova baba.

- Nisam ni ja to znao do pre nekoliko godina, a nisam ni pominjao. Odrastao sam uz Vidu Pavlović, a nisam znao da mi dođe baba. Majka moje majke i ona su sestre od rođenih tetaka . Do pre 10 godina nisam to znao - ispričao je Darko, pa dodao:

- Dođe mi baba, ona je sestra moje babe - naglasio je folker.

Na to se nadovezala Živkica Miletić, koja je zajedno sa pevačicom Jelenom Kostov i Darkom bila gošća u studiju:

- Povukao si talenat od prave žene i pravog pevača - rekla je.

Podsetimo, Darko Lazić je pre skoro dva meseca pretrpeo najteži životni udarac - ostao je bez brata Dragana, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći.

