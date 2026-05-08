Iako na prvi pogled deluju kao obična užina, urme su bogate hranljivim materijama zbog kojih ih mnogi smatraju pravom prirodnom energetskom bombom. Sadrže vlakna, vitamine i minerale, a posebno se izdvajaju kalijum i magnezijum koji imaju važnu ulogu u radu organizma.

Pomažu kod umora i varenja

Zahvaljujući visokom sadržaju kalijuma, urme mogu pozitivno da utiču na rad digestivnog sistema i doprinesu boljem varenju. Vlakna koja sadrže podstiču razvoj korisnih bakterija u crevima i mogu pomoći kod problema sa zatvorom i sporim varenjem.

Mnogi ih koriste i kao prirodan izvor energije, posebno kada osećaju umor ili pad koncentracije. Za razliku od industrijskih slatkiša, urme obezbeđuju energiju uz sporije oslobađanje šećera zahvaljujući vlaknima.

Zašto ih trudnice često jedu pred porođaj

Urme se dugo koriste i u tradicionalnoj ishrani trudnica, naročito u poslednjim nedeljama trudnoće. Pojedina istraživanja sugerišu da njihova redovna konzumacija može doprineti lakšem porođaju i kraćem trajanju trudova.

Zbog toga se u nekim preporukama navodi unos nekoliko urmi dnevno tokom poslednjeg meseca trudnoće, ali stručnjaci naglašavaju da ishranu u trudnoći ipak treba prilagoditi individualnim potrebama i savetima lekara.

Najčešće se preporučuju ujutru

Mnogi nutricionisti savetuju da se urme jedu ujutru ili kao užina između obroka. Tada organizmu brzo obezbeđuju energiju i duže održavaju osećaj sitosti.

Obično su dovoljne jedna do tri urme dnevno kako bi se iskoristile njihove prednosti bez preteranog unosa šećera.

Mogu pomoći i tokom mršavljenja

Iako su prirodno veoma slatke, urme mogu biti korisne i tokom regulacije telesne težine. Zbog velike količine vlakana produžavaju osećaj sitosti i mogu smanjiti potrebu za grickalicama i slatkišima.

Često se kombinuju sa bademima, orasima ili lešnicima kao zdravija alternativa industrijskim poslasticama.

Ko treba da bude oprezan

Ipak, sa urmama ne treba preterivati. Osobe koje imaju dijabetes ili probleme sa regulacijom šećera u krvi trebalo bi da ih konzumiraju umereno i uz savet stručnjaka.

Takođe, prilikom kupovine važno je proveriti deklaraciju, jer pojedine sušene urme mogu sadržati dodatne zaslađivače ili konzervanse.

Najkvalitetnije su obično mekane, sjajne urme bez vidljivih kristala šećera na površini.