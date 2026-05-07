Kada je reč o intimnim odnosima, jedno od najčešćih pitanja jeste koliko često je zapravo „normalno“ ili zdravo upražnjavati ih. Ipak, stručnjaci ističu da univerzalna brojka ne postoji, jer sve zavisi od potreba, želja i odnosa između partnera.

Ono što je jednoj osobi sasvim dovoljno, drugoj može delovati premalo ili previše. Zbog toga se zdrav seksualni život ne meri brojem odnosa, već osećajem zadovoljstva, bliskosti i međusobne ravnoteže.

Kako redovni intimni odnosi utiču na organizam

Brojna istraživanja pokazala su da redovni intimni odnosi mogu imati pozitivan uticaj na fizičko i mentalno zdravlje.

Intimnost pomaže u smanjenju stresa, poboljšava raspoloženje i podstiče lučenje hormona povezanih sa osećajem zadovoljstva i opuštenosti. Osim toga, može doprineti boljem snu, jačanju imuniteta i očuvanju zdravlja srca.

Pojedine studije ukazuju i na to da osobe koje imaju intimne odnose više puta nedeljno mogu imati manji rizik od određenih kardiovaskularnih problema.

Kada telo poručuje da je potreban odmor

Iako su svakodnevni intimni odnosi za većinu ljudi bezbedni ukoliko prijaju obema stranama, postoje situacije kada je važno usporiti i napraviti pauzu.

Ako se pojave umor, nelagodnost, bol, iritacija ili opšti osećaj iscrpljenosti, telo možda šalje signal da mu je potreban odmor.

Takođe, u odnosima bez adekvatne zaštite ili sa više partnera povećava se rizik od polno prenosivih infekcija, zbog čega je bezbednost važan deo seksualnog zdravlja.

Najvažniji je osećaj zadovoljstva

Stručnjaci naglašavaju da ne postoji „idealna učestalost“ intimnih odnosa koja odgovara svima.

Najvažnije je da odnos ne postane obaveza ili izvor pritiska, već da doprinosi bliskosti, zadovoljstvu i dobrom osećaju oba partnera. Upravo su komunikacija, međusobno razumevanje i ravnoteža ključ zdravog intimnog života.