Kako prenosi „Vašington post“, analiza CIA pokazuje da bi Iran mogao da izdrži američku pomorsku blokadu još najmanje tri do četiri meseca pre nego što bi se suočio sa ozbiljnim ekonomskim posledicama.

Izveštaj američke obaveštajne zajednice, koji je dostavljen Beloj kući, navodi i da Teheran uprkos višenedeljnim američkim i izraelskim napadima i dalje poseduje značajne kapacitete kada je reč o balističkim projektilima i dronovima.

Procene obaveštajaca u sukobu sa Trampovim tvrdnjama

Dok Donald Tramp javno tvrdi da je iranski vojni arsenal gotovo potpuno uništen, poverljivi podaci američkih službi ukazuju na znatno drugačiju situaciju na terenu.

Prema izvorima iz obaveštajne zajednice, Iran je uspeo da sačuva oko 75 odsto svojih mobilnih raketnih lansera, kao i približno 70 odsto zaliha projektila koje je imao pre početka sukoba.

U analizi se navodi i da je Teheran obnovio rad gotovo svih podzemnih skladišta, osposobio deo oštećenih raketa i nastavio sklapanje projektila koji su bili pri kraju proizvodnje u trenutku kada su počeli prvi napadi.