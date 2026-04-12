Jelena Karleuša u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", u kom se nalazi kao član žirija iznenadila je javnost svojom izjavom,

Ukos dugogodišnjem sukobu koji ima sa Svetlanom Cecom Ražnatović, Karleuša je tokom komentarisanja kandidatkinje pohvalila pesmu koleginice.

Takmičarka Irma Topolović pevala je Cecinu pesmu Trula višnja, nakon čega su svi sa nestrpljenjem očekivali Jelenin komentar.

- Teška srca dam glas na Cecinu pesmu. Bilo je falša, ali si tu pesmu donela, osetila sam je i imala si izraz. Izgledaš maestralno, šminka, frizura, haljina, ponašanje, zvezda, pod dva, prva pesma, Cecina pesma, moraš da budeš stvarno ludilo da bih pritisnula da. Ovo je bilo stvarno dobro donešeno, j*bo intonaciju ako ja to ne osetim. Šta god ja mislila o Ceci, ona ima velike pesme, Marina Tucaković joj je pisala strašne pesme, i ovo je jedna od njih - govorila je Karleuša.

- Kad se završi ovo takmičenje ja ću se setiti tebe, a malo je ljudi za koje ja to mogu da kažem. I volela bih da tebi život donese to da budeš velika zvezda - zaključila je pevačica.

BONUS VIDEO: