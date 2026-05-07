Predsednik Republike Srbije Aleksndar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram.

- Super, to je plan, "skini Vučiću glavu". Kad pobede ti stručnjaci, što ni školu nisu završili i što kandiduju najgore u Srbiji. Nema problema, nek vam oni kažu, "teče med i mleko", pošto su oni pošteni, a mi lopovi. Još mi nisu našli da sam negde nešto ukrao. A neće naći, jer to ne postoji.

- Narod neka izabere svoju budućnost. Ja ću uvek da budem ovde. Niti se njihovih zatvora plašim, niti se njihovih giljotina plašim. Nikada me svojom hrabrošću nisu fascinirali. Uvek su bili kukavice koje znaju u čoporu da prete i nikada ništa nisu bili u stanju da urade. Posebno nikada ništa nisu bili u stanju da urade za svoju zemlju.