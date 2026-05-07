Poznati pevač Nenad Jovanović Blizanac večeras je svečano promovisao svoj prvi studijski album. Iako je tokom bogate karijere napisao brojne hitove za vodeća imena domaće scene, Nenad je odlučio da je pravo vreme da svoju emociju zaokruži u jednu celinu.

U iskrenom razgovoru pred našim kamerama Nenad je otkrio kako je tekao proces stvaranja albuma, zbog čega se više ne svađa sa bratom blizancem Peđom, ali i kako njegova supruga reaguje na brojne obožavateljke.

- Spadam u klasičan tip, volim neki malo stariji zvuk, ali ima i modernog, za svakog po nešto. Nadam se da će pesme naći svoj put i da ću da postignem to što sam želeo. Ovo je prvi put da objavljujem album. Pre toga napravio nekih 50 pesama koje sam objavljivao kao singlove, a sad mi se skupilo, pa sam rešio da uradim album, sve se spontano desilo. Pisao sam dosta pesama za svoje kolege, a kad pišem za sebe drugačije je, ono što osetim, to i napišem. Pitam nekad suprugu, decu, brata, neke ljudi koji su više konzumenti, nego producenti. Poslušam neke smernice, a ako vidim da je to nešto što neće da doprinese pesmi, ja ih ignorišem - rekao je Nenad Jovanović, pa progovorio o bratu blizancu.

- Ne razlikujemo se Peđa i ja mnogo, volimo ozbiljnu muziku i tekstove, ali i emociju. Nikada se nismo posvađali i došli do stadijuma da ne pričamo, imali smo sitnih svađica. Poslednjih 20 godina se nismo posvađali uopšte. Guramo jedan drugog, velika smo podrška međusobna u svemu - rekao je pevač.

Nenad je progovorio i o odnosu sa suprugom, te nam otkrio da li u njihovom braku ima ljubomore.

- Moja supruga nije ljubomorna kada su obožavateljke u pitanju. Kod mene na nastupima nikada nije došlo do nekih situacija koje su eskalirale u nešto jako neprijatno, kao pevač sam uvek znao i da smirim, to je nešto što se nauči i treba da se zna kako sa nekim problematičnim ljudima, nikad sa mnom lično nije bilo nekih situacija - istakao je pevač.

"Dara je iskoristila situaciju"

Ovom prilikom Jovanović je govorio i o nedavno skandalu koleginice Dare Bubamare koja je pojavljivanje intimne glasove poruke u javnosti okrenula u svoju korist, te snimila pesmu.

- Ne pišem provokativne tekstove, pa mislim da se ne bih uklopio u Darin žanr. Dara je iskoristila to da napravi novu numeru, bila je u fazonu "daj da od situacije napravimo najbolje moguće". U poslednje vreme pišem pesme samo za sebe, kažu da je možda malo to i sebično - zaključio je Peđa pred našim kamerama.

