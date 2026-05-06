Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage izvele masovne napade dronovima i preciznim projektilima na više ukrajinskih linija fronta, dok Moskva tvrdi da nastavlja snažan pritisak na ukrajinske položaje uoči Dana pobede.

Prema ruskim tvrdnjama, tokom jednog izveštajnog perioda oboreno je čak 605 bespilotnih letelica, devet navođenih bombi i jedna raketa HIMARS.

Istovremeno, ruska strana tvrdi da je ostvarila napredak na više pravaca, uključujući Donjecku, Harkovsku i Zaporošku oblast.

Moskva tvrdi da su mete bile vojni i energetski objekti

Rusko Ministarstvo odbrane navodi da su napadi bili usmereni na ukrajinsku odbrambenu i energetsku infrastrukturu, kao odgovor na, kako tvrde, ukrajinske napade na rusku teritoriju.

U saopštenju se tvrdi i da su ukrajinske snage pretrpele velike gubitke u ljudstvu i vojnoj tehnici na više delova fronta.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju eksplozije, požare i intenzivne borbe na pojedinim pravcima, dok obe strane nastavljaju da vode žestoke sukobe.

Pojačani pritisci pred Dan pobede

Ruski mediji i pojedini vojni analitičari poslednjih dana sve češće govore o pokušaju Moskve da intenzivira vojne operacije uoči 9. maja, Dana pobede, jednog od najvažnijih državnih praznika u Rusiji.

U tom kontekstu sve više pažnje privlače snažni udari dronovima i raketama, kao i pokušaji prodora na pojedinim delovima fronta.

Istovremeno, iz Moskve stižu poruke da Rusija neće pristati na dodatne pritiske i da nastavlja operacije punim intenzitetom.

Razgovori Moskve i Sirije o vojnoj saradnji

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je i da je zamenik ministra odbrane Vasilij Osmakov razgovarao sa sirijskim predstavnikom u Moskvi o proširenju vojne saradnje dve zemlje.

Detalji tih razgovora nisu objavljeni, ali se ocenjuje da Moskva nastavlja da jača kontakte sa saveznicima dok rat u Ukrajini traje.

Tvrdnje nije moguće nezavisno proveriti

Informacije koje dolaze sa fronta nije moguće nezavisno potvrditi, a i ruska i ukrajinska strana nastavljaju da iznose međusobno suprotstavljene tvrdnje o gubicima i rezultatima operacija.

Sukobi na više delova fronta i dalje traju, dok međunarodna zajednica upozorava da bi dalja eskalacija mogla dodatno pogoršati bezbednosnu situaciju u regionu.