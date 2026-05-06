Opština Vlasotince i ove godine obezbeđuje finansijsku podršku učenicima završnih razreda, pa će, treću godinu uzastopno, maturanti osnovnih i srednjih škola dobiti jednokratnu pomoć namenjenu proslavi maturskih večeri.

Pravo na ovu meru imaju svi učenici sa prebivalištem na teritoriji opštine, bez obzira na to gde pohađaju školu, kao i đaci iz drugih sredina koji se školuju u Vlasotincu.

Prema utvrđenim kriterijumima, visina pomoći iznosi 4.000 dinara za učenike koji završavaju četvrti razred osnovne škole, 4.500 dinara za đake osmog razreda, dok će maturanti završnih godina srednjih škola dobiti po 5.000 dinara.

Kada je reč o prijavljivanju, učenici koji pohađaju škole na teritoriji Vlasotinca nemaju obavezu da se prijavljuju, jer će njihove podatke dostaviti same obrazovne ustanove u skladu sa propisima. Nasuprot tome, učenici koji žive u Vlasotincu, a školuju se u drugim mestima, moraju samostalno da podnesu prijavu.

Javni poziv za njih otvoren je danas i traje do 14. maja, a detaljne informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na zvaničnoj internet stranici opštine.

Zahtevi se mogu predati lično u Uslužnom centru Opštine Vlasotince ili poslati poštom na adresu Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince.

Isplata će biti realizovana tako da sredstva za osnovce i maloletne srednjoškolce budu uplaćena na račune roditelja, dok će punoletni maturanti novac primati na svoje tekuće račune, odnosno na račun roditelja ukoliko nemaju otvoren račun.

