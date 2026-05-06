Mnogi su se prisetili detinjstva, domova iz osamdesetih godina i vremena kada su se kućni aparati pravili da traju decenijama.

Objavu je podelila Muzej 80-ih na svojoj Facebook stranici uz pitanje: „Šta mislite da proverimo da li još radi?“. Fotografija misterioznog metalnog uređaja neobičnog dizajna odmah je privukla veliku pažnju korisnika interneta.

Dok su mlađe generacije pokušavale da pogode čemu je aparat služio, stariji korisnici društvenih mreža odmah su prepoznali o čemu je reč. U pitanju je stari jugoslovenski osveživač vazduha proizveden još 1977. godine u Subotici.

Uređaj iz Jugoslavije koji je preživeo decenije

Najveće iznenađenje za mnoge bilo je saznanje da uređaj i danas radi bez problema, uprkos tome što je star skoro pola veka. Vlasnici tvrde da je preživeo brojne selidbe, promene država i tehnološke revolucije, što je izazvalo brojne komentare o kvalitetu nekadašnje jugoslovenske industrije.

Mnogi korisnici društvenih mreža napisali su da ih fotografija odmah vraća u detinjstvo, jer su slične aparate gledali na policama, u dnevnim sobama i hodnicima stanova širom bivše Jugoslavije.

Zašto ljudi i dalje vole stare jugoslovenske proizvode?

Poslednjih godina raste interesovanje za retro uređaje, stare kućne aparate i predmete iz vremena Jugoslavije. Ljudi sve češće ističu da su proizvodi iz tog perioda bili kvalitetniji, dugotrajniji i napravljeni od čvršćih materijala nego današnji uređaji.

Dok se savremeni osveživači vazduha često smatraju potrošnom robom koja traje kratko, stari uređaji iz Jugoslavije postali su simbol vremena kada su proizvođači pravili aparate „za ceo život“.

Osim funkcionalnosti, ovakvi predmeti danas imaju i veliku emotivnu vrednost. Njihov dizajn, zvuk i izgled kod mnogih bude uspomene na odrastanje, porodicu i život osamdesetih godina.

Nostalgija za osamdesetim godinama sve je jača

Fotografije retro uređaja i predmeta iz bivše Jugoslavije poslednjih godina postaju veoma popularne na internetu. Ljudi rado dele uspomene na stare televizore, frižidere, radio-aparate i kućne sitnice koje su nekada bile deo svakodnevnog života.

Upravo zbog toga objava Muzeja 80-ih izazvala je toliku pažnju. Mnogi smatraju da ovakvi predmeti predstavljaju simbol jednog sporijeg i jednostavnijeg vremena, ali i dokaz da su nekadašnji proizvodi bili napravljeni sa mnogo više pažnje i kvaliteta.

Stari osveživač vazduha iz Subotice danas nije samo uređaj koji i dalje funkcioniše – za mnoge je postao podsetnik na prošlost, detinjstvo i vreme koje se pamti po trajnosti, jednostavnosti i posebnom duhu nekadašnje Jugoslavije.