Prema preliminarnim podacima, sedmočlana grupa nije bila registrovana kod Ministarstva za vanredne situacije, preneo je TASS.

Tri člana grupe, koji su se nalazili van glavne putanje lavine, zadobili su povrede, ali su uspeli da prijave nesreću, dok se veruje da su ostali zatrpani pod snegom.

U potragu je uključeno više od 20 spasilaca i volontera, uz dodatne timove koji se upućuju na teško pristupačno područje udaljeno više od 100 kilometara.

Spasilačke ekipe suočavaju se sa zahtevnim terenom i vremenskim uslovima.

Istražni organi su pokrenuli istragu, a potvrda o eventualnim žrtvama očekuje se nakon završetka operacije spasavanja.

Incident se dogodio u zoni poznatoj po rizičnim uslovima za planinare.

Planina Munku-Sardik, visoka 3.491 metar, najviši je vrh Istočnih Sajana i popularna destinacija za penjače, posebno tokom prolećne sezone, kada se u regionu beleži povećan broj posetilaca.