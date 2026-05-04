Mlada muzička senzacija, Ivan Mitrović Mitra, nedavno je posetio redakciju Alo! i u nikad iskrenijoj ispovesti otkrio kako je profesionalni reket zamenio mikrofonom. Od stonotenisera do zvezde u usponu čiji hit "Raj" ne prestaje da se šeruje, Mitra je ogolio dušu o trnovitom putu ka vrhu, predrasudama sa kojima se susreo i podršci koju je dobio od najmoćnijih imena sa estrade. Iako je stoni tenis bio njegova prva ljubav, pevač ne krije da mu je upravo sport otvorio vrata koja su mnogima godinama zatvorena.

- Stoni tenis mi je pomogao dosta što se tiče kontakata da uđem u muziku. Konkretno pre dve godine sam ušao i odmah su krenule dobre saradnje, dobra podrška. Tako da mogu da kažem slobodno da zahvaljujući sportu sam jako brzo doživeo ekspanziju i podršku što se tiče muzike, tako da se sve spojilo kako treba - priznao je pevač. Na pitanje o tome šta je zahtevnije, borba za poene za stolom ili borba za naklonost publike, Mitra je bio potpuno iskren:

- U mom slučaju je mnogo zahtevnija muzika, zato što u stonom tenisu, slobodno ću reći, baš sam talentovan i jednostavno kada trenirate dovoljno kvalitetno sa odličnim sparing partnerima, onda je sve dosta olakšano. Dok u muzici mnogo više faktora zavisi. Da li je dobra pesma, da li nije. Dosta puta procenite neku pesmu da je vrhunska pa se na kraju ispostavi da baš nije dobro prošla kod ljudi. Sve je do publike i kako publika na kraju to prihvata - bio je iskren pevač.

Kao jedan od ključnih faktora njegovog uspeha izdvaja se saradnja sa virtuozom harmonike, Aleksandrom Sofronijevićem Sofrom, koji je prepoznao Mitrin potencijal u svom studiju.

- Prvi konkretno me podržava Aleksandar Sofronijević, stvarno je apsolutnu podršku pružio i omogućio da se svi planovi ostvare. Mi smo se upoznali u njegovom muzičkom studiju. Rešili smo da probamo da napravimo neku muzičku priču. Hvala mu na svemu, mislim da je on jedan od najkvalitetnijih ljudi na sceni - priznaje Mitra.

Kada su u pitanju planovi za budućnost, mladi pevač cilja visoko i ne krije ko su mu favoriti za saradnju, ali i u kakvim je odnosima sa najkontroverznijim reperom današnjice.

- Recimo priželjkujem duet sa Henijem, zatim duet sa Radom Manojlović, mislim da bi moglo da se napravi nešto što će biti za oboje dobro, da ostanemo oboje u svom stilu, a da opet to bude dovoljno zanimljivo i kvalitetno za publiku. Što se tiče Desingerice poznajemo se, imamo jednog zajedničkog prijatelja. On je baš dobar dečkoi u duši dobra osoba. Upoznali smo se u studiju kod zajedničkog saradnika i od tada datira naše poznanstvo, mogu samo da kažem da je super i da mi se dopada to što on radi - bio je iskren Ivan.

„VELIKA JE RAZLIKA KADA JE VIDITE NA EKRANU I UŽIVO“

Podsetimo susret koji je definisao Mitrin početak bio je onaj sa Jelenom Karleušom, koja je javno pohvalila njegovu pojavu, što je na estradi retka privilegija za početnike.

- Ona je žena koja ima jako veliku karijeru i ja je jako poštujem. Naš susret se desio neočekivano, ja sam došao kao podrška jednoj devojci u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", i ona kada me je ugledala oduševila se mojim izgledom i razmišljanjem. Moram da napomenem, egoistična je ovako na javnoj sceni, ali je privatno jako dobra i veoma topla osoba, kao i to da će uvek da udeli savet i da pomogne ako je nekome to potrebno. Nekada je jako velika razlika kada je ljude vide preko ekrana i kada je uživo upoznaju - zaključio je Mitra za Alo!

