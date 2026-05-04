Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, svojevremeno je javno započeo proces deljenja otkaza, a kao prvi korak u toj reorganizaciji potpuno je raspustio čitav "Teatar Odeon".

Ova vest izazvala je buru reakcija i niz pitanja u javnosti, jer mnogi žele da znaju šta se krije iza Mitrovićevih iznenadnih i odlučnih poteza.

Zbog toga se u medijskim krugovima i među zaposlenima već uveliko spekuliše koji bi sektor mogao biti sledeći na udaru i da li je ovo samo početak šire reorganizacije u okviru Pink Media Group.

S obzirom na to da se Mitrović retko odlučuje na ovako radikalne rezove, očekivanja su velika kao i neizvesnost.

Posle više od 20 godina provedenih u ulozi spikerke informativnog programa na televiziji Pink, Bojana Lilić je suspendovana.

Promena se odmah primetila na ekranu, jer se u njenoj stolici pojavila nova voditeljka Jovana Maksimović.

Maksimovićeva je publici već dobro poznata. Vodila je emisiju "Novo jutro", a pre angažmana na Pinku radila je i kao spikerka informativnog programa na televiziji "Vesti".

BONUS VIDEO: