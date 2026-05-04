Fico je, tokom boravka u Jerevanu na samitu Evropske političke zajednice, naveo da će u subotu, 9. maja, posetiti Moskvu povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom, prenosi TASR.



"Položiću cveće na Grob Neznanog vojnika Crvene armije kako bih izrazio zahvalnost za oslobođenje u ime slovačkih žena i muškaraca, a trebalo bi da imam kratak sastanak sa predsednikom Putinom. To je sve. Neću prisustvovati nikakvoj vojnoj paradi. Biće isti format kao i ranije", rekao je Fico.



On je dodao da sukob između Rusije i Ukrajine ima "određeni istorijski kontekst" i poručio da neće podleći pritiscima da zauzme drugačiji stav.

"Neću dozvoliti da budem gurnut u poziciju u kojoj bih trebalo da imam bilo kakvo kajanje", dodao je.



Fico je naveo i da na sastanku Evropske političke zajednice u Jerevanu nijedan lider nije pokrenuo pitanje njegove posete Rusiji.



"Svi znaju da imam argumente koji se ne mogu opovrgnuti", istakao je Fico i dodao da je dijalog "neophodan".