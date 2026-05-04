Ministarstvo prosvete preporučilo je osnovnim i srednjim školama da se učenici ne ocenjuju od 4. do 8. maja, kada se obeležava Nedelja sećanja i zajedništva.

Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u Srbiji se od 4. do 8. maja 2026. godine obeležava Nedelja sećanja i zajedništva, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Poštovanje i sećanje na žrtve stravičnih zločina

Tokom tog perioda biće realizovane planirane aktivnosti i iskazano sećanje i poštovanje žrtvama zločina u Oglednoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, kao i žrtvama u Duboni i Malom Orašju i Niškoj Banji 2023. godine.

Škole imaju mogućnost da realizuju različite aktivnosti koje su usmerene na negovanje kulture sećanja i odavanja poštovanja nevinim žrtvama, kroz razvoj i promociju humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga.

Nema ocenjivanja u ovom periodu

Ministarstvo prosvete preporučilo je da se u toj nedelji ne realizuju provere postignuća u funkciji ocenjivanja.

Ministarstvo prosvete izrazilo je zahvalnost školama koje su u prethodnom periodu organizovale veoma kvalitetne aktivnosti u Nedelji sećanja i zajedništva i i na taj način oplemenile otvorenu zbirku aktivnosti posvećenih kulturi sećanja, poštovanja i podrške, a koja je dostupna na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete.

Pozivaju se škole da kao i prethodnih godina materijale o realizovanim aktivnostima u okviru Nedelje sećanja i zajedništva dostave na nedeljasecanja@prosvete.gov.rs.