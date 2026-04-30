Voditeljka Slađana Tomašević je na društvenoj mreži Instagram otkrila jednu situaciju pred emisiju "Beogradska hronika" koju niste mogli da vidite u programu.

Naime, tokom uključenja, reporterka Sanja Belović je zbog kiše prekrila lice, zbog čega je usledila interesantna reakcija voditeljke koja je insistirala da skine odevni predmet s glave, jer tako ne može u programu.

-Skini to sa glave, Sanja, jesi ti normalna? Sanja, šta radiš kod Bajlonijeve pijace na prvom uključenju, Sanja? - rekla je voditeljka.

-Nije to Bajlonijeva nego kod Despota Stefana da bi stigli na drugo, ne brini - odgovorila je reporterka.

-Dobro. Evo stajem, dobro. Kaća... Sanja, skini to s glave bre - ponavljala je Slađana.

-I zadržavam se ovde jer tu završavam posao - odgovorila je Sanja.

-Pričaj Kaća, izvini. Sanja, skidaj to s glave bre, ne možeš tako zabrađeno u program. Nisi ti, Kaća sporna nego Sanja. Sunčice, reci-recite joj da skine ovo bre, ne može ovako zabrađeno - rekla je Tomaševićeva.

BONUS VIDEO: