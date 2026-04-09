Aktuelni rijaliti učesnik, Danilo Dača Virijević, došao je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti.

Tom prilikom detaljno je govorio o glavnim akterima Bele kuće Aneli Ahmić, Staniji Dobrojević, Maji Marinković i Asminu Durdžiću.

- Došli smo na ideju da prevrnemo priču, da kažemo da će se Stanija boriti do kraja kao i ostali učesnici. Svi su ostali zabezeknuti, pogotovo Aneli, Asmin i Maja... Aneli je sve pogazila što je pričala sa Asminom, došla je da mu se žali kako će Stanija da ga nadigra. To znači da su imali dogovor, nešto su se dogovorili u izolaciji, ali ne znam šta. Gledali smo kako Asmin i Aneli imaju najgore svađe, a sad zbog Stanije, oni sede i pričaju, govori mu: "Daću ti dete ako priznaš da je Stanija ljubavnica". To je samo zbog toga što smo rekli da Stanija ostaje do kraja. Aneli je žacnulo što je Stanija rekla istinu. Svi smo je podržali kad se borila protiv svih njih, a onda Stanija ulazi i kaže da su imali dogovor, a Aneli odlazi da traži podršku od Asmina. Sad joj je nebitan sukob sa njim, nebitno je ovih sedam meseci, što ju je navodno maltretirao, što je govorio da ima p*rnić sa sestrom, sad joj je samo Stanija prioritet i kako će nju da ponizi - govorio je Dača.

- Aneli spušta loptu sa Majom i spaja se sa njom, dopunjavaju se da bi nagazili Staniju. Maja sve radi da bi degradirala Staniju. Okej, Stanija ga je muzla za pare, to je nama jasno. Ali šta ćeš ti godinu dana sa ženom, sa kojom nemaš ni odnose. Gledao ju je kao nagradu, mislio je "ja ću da plaćam da budem tvoj dečko". Na sve to, Aneli ustaje i priznaje da joj se sviđa Filip Đukić. Nakon svih živih, Anđela, Asmina, ona priznaje da joj se sviđa Filip i sa njim završava u krevetu. To je spinovanje da bi se skrenulo sa te izolacije - priča Virijević i nastavlja:

- Kad se dešavala ta izolacija, ja sam rekao Aneli da ga pusti, da da priliku Anđelu. A ona je mene povukla za ruku i rekla: "Moram da teram ovu priču, jer je to dobro", rekla je da joj je to Asmin rekao. Takođe, mislim da Asmin i Sita imaju neki dogovor, jer su se čuli, pričali 24 sata, znači problema oko deteta nije bilo.Ovde je rekao da je ušao zbog Site, oni su bili uvezani, sve su nešto nameštali, svi su bili na pozivu, nešto postoji. Asminu i Aneli su pale maske, kad su se spojili i hteli da pričaju o detetu, baš kad je Stanija došla. Svih ovih sedam meseci, on je za nju bio monstrum. Znači njima nije bitno spuštanje lopte zbog deteta, nego gledaju Staniju kao konkurenciju za pobedu. Da nema tu istine, ne bi onako reagovali. Maske su pale kad je Aneli rekla: "Asmine, je l' vidiš šta nam rade", ne mogu da verujem da je neko mogao toliko duboko da potone. Aneli me je juče zvala i pričala mi da joj je Filip rekao da ga Teodora ne zanima, već da ga ona interesuje, i da treba da cela kuća čuje kako će ona biti s njim i da će biti jedina njegova priznata devojka - otkriva rijaliti učesnik.

