Sestra pokojnog pevača Tošeta Proeskog, Dora Proeska, oglasila se na godišnjicu smrti njihovog oca Nikole i objavila fotografiju iz porodične grobnice.



Na dan očeve smrti, objavila je emotivnu fotografiju uz koju stavila pesmu "Kažu da vreme leči sve", a ovaj potresan prizor rasplakao je njene pratioce.

Nikola Proeski preminuo je u maju 2024. godine, a javnost će ga pamtiti kao skromnog čoveka koji je, uprkos nezamislivom bolu, uvek s ponosom govorio o svom Tošetu.

Podsetimo, jedan od najpopularnijih makedonskih pevača, Toše Proeski, izgubio je život 16. oktobra 2007. godine u jezivoj saobraćajnoj nezgodi kod Nove Gradiške, Hrvatska.

Njegov život je ugašen u 27. godini, a vest o njegovoj smrti je potresla čitav Balkan.

Sahranjen je u grobnici koja je sva u belom mermeru i staklu, a nekoliko godina kasnije tu je sahranjen i njegov otac.

