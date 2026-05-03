Sukob Jelene Karleuše i Dare Bubamare s vremena na vreme se ponovi i uvek privuče veliku pažnju javnosti i medija.

Svađa dve koleginice prvi put se dogodila kada su obe tek započinjale karijere i od toga trena smenjuju se njihova mirenja i nove spletke.

Zapravo, Jelena i Dara svojevremeno su bile izuzetno bliske prijateljice, a kada je prvi put došlo do javnog konflikta, sav prljav veš jedna o drugoj su iznele.

Još uvek se po medijima prepričava Karleušino pitanje: "Otkud Dara od Radojka?", što je ona izgovorila ne bi li udarila na poreklo koleginice i pokušala na taj način da je uvredi.

Dara prema Jeleni nije bila ništa blaža, ipak u neko doba odlučile su da spuste loptu da se pomire, a onda je ponovo došlo do svađe.

Sukob Jelene Karleuše i Dare Bubamare ponovio se, navodno, jer je simpatična Novosađanka nastavila saradnju i druženje sa Cecom, Jeleninom ljutom rivalkom, što su pak samo nagađanja.

Pravu istinu znaju samo njih dve, a verovatno i razlog i potrebu Bubamare da u jednom od popularnih podkastova ogovara Jelenu, vređa je kao ličnost i pevačicu i njene nastupe rangira niže od onoga što je istina.

Naime, na pitanje momaka koji su intervju vodili a tiče se toga da li je Jelena performansom i pesmama postigla svetski, američki standard i energiju Dara je odgovorila:



- Znamo svi da nije.

Karleuša je odmah stala u svoju odbranu.

- Dara od Radojka - teško, ali dobar čovek od ološa nikako. I ko su ovi simpatični dečačići i od kad su oni sa Karleušom na KARLEUŠA? Pitam za drugaricu – napisala je na početku objave Jelena sa smajlićima u produžetku pa dodala:

- Dečaci, možda ja glumim ludilo sa svetskim facama, pravim svetske koncerte i albume i šetam po revijama Pariza sa Đorđinama… Možda Vogue objavljuje moje slike sa Veterments piste i Ye d*ka na mene… ali sam ipak sa Fontane.

- Meni je valjanje po srpskom blatu omiljeni hobi. Tu sam nepobediva. Ne navlačite Radojku tamo gde je klizavo za kopita i oprezno sa tonom… opreznoooo – zaključia je Jelena.

S godinama čini se da su se strasti smirile, te jedna drugu u medijima ne pominju, a kada ih pripadnici sedme sile pitaju, one imaju pomirljive odgovore, bez zle krvi.

