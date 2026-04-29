Pevačica Zorana Brunclik nakon teške operacije vratila se u emisiju "Pinkove zvezde", gde ima ulogu stručnog žirija.

Njen kum, Hasan Dudić, sa setom u glasu i suzama u očima pričao je o Zorici, ali i otkrio kako se on oseća.

- Dobro sam, guram i nadam se kao i svi ljudi - biće bolje. Nikad nisam popio lek do pedesete godine i kad sam imao udes, od tad sam stalno po doktorima već 17 godina i baš me je to dotuklo. Mrzeo sam tablete, jer moja majka i tetka, Šabanova majka, ona je imala po tri kese lekova, a ja sam ih sad nadmašio, imam pun sto lekova - za srce, glavu, kičmu, šećer. Muka me hvata. Molim Boga da me zdravlje služi da budem na nogama, da sebe mogu da opslužujem - započeo je pevač i nastavio.

- Moram sam da se pokrenem, neću sa penzionerima da sedim i igram šah, pušim cigarete, nikad to nisam voleo. Volim sport i gde izlaze mladi. Uplašim se sebe samo kad se pogledam u ogledalo, ali još sam ja u žaru mladosti, tako se osećam. Godine su samo broj, a čovek kad je zdrav, on može sve - rekao je Hasan.

Evocirajući uspomene, Hasan je čak i zaplakao, istakavši da je veliki broj njegovih prijatelja preminuo, te da se svakog dana moli za zdravlje kume Zorice Brunclik.

- Mnogo je mojih drugova pomrlo, mnogo sam tužan, odem u restoran danas, nema nikoga, ponekad se pojavi Mitar Mirić. Kebu mnogo volim, drugari smo još kad smo deca bili. Nema više mojih pravih drugova, toliko sam tužan. Gde god sednem u kafanu, odmah sto pun. Ovo je stvarno tuga, moja generacija koja je mnogo dala za muziku, ljudi venu, nestaju, razboljevaju se - priznao je Dudić i dodao.

- Želim da moja kuma Zorica Brunclik ozdravi, zaslužila je da uživa u životu. Baš je žena koja je mnogo dala narodnoj muzici, dokazala se, završila škole, molim Boga svako jutro kad ustanem, kako za sebe i svoju decu, tako i za moju kumu, da je poživi - rekao je on i nastavio:

- Nisam se čuo sa njoj, ali mi kažu ovi moji. Svi smo mi prošli pakao, mučili smo se svi, Zoka je dve godine starija od mene, taman kad je Bog dao, decu unuke, da se poživi malo. Emotivac sam, nisam kukavica. Svaki čovek koji ima dušu i srce, njemu suza krene, to je suza istine. Žao mi je svakog čoveka, ja sam čovek humanitarac, dete ulice. Imao sam težak život, ali ponosan sam. Svako ko se borio, on vredi nešto. Nešto je naučio u životu i prošao je kroz sve faze. Mene samo što me traktor nije progazio. Bilo je padova i uspona, prošao sam i sito i rešeto - zaključio je pevač. za Blic.

