Povodom uskršnjih praznika, voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi zadrugarima podelio poklone i pročitao čestitke njihovih porodica. Pravo emotivno iznenađenje usledilo je kada je na red došao Miki Dudić, kome je stiglo dugoočekivano pismo od majke, pevačice Zlate Petrović.

Miki je stao pred cimere i krenuo da čita poruke najmilijih, a Zlatine reči odjeknule su imanjem i svima stavile do znanja koliko čvrst odnos imaju majka i sin.

- Sine, ponosna sam na tebe i tvoje učešće. Kod kuće je sve super, vidim da se brineš oko nekih stvari, ali nema potrebe jer mi smo uvek živeli jedno za drugo i to će uvek tako i ostati. Jedva čekam da te vidim i zagrlim, voli te tvoja majka - glasila je Zlatina poruka.

Pored emotivne poruke od majke Zlate, pismo mu je poslala i ćerka.

- Dragi tata, Hristos Voskrese i proslavi ga u miru, ljubavi i sreći kao što ćemo i mi. Puno pozdrava i poljubaca imaš od Nade i ljudi sa Instagram stranice - glasila je poruka Mikijeve ćerke.

Hasan Dudić, Mikijev otac, mu je kratko, ali snažno poručio:

- Sine, ponosan sam na tebe i samo do kraja budi to što jesi. Tvoj tata - stajalo je u Hasanovoj poruci.

Međutim, i pored dirljivih poruka oca, majke i ćerke, svi su primetili jedan veliki izostanak – od Peje i Ene Čolić nije bilo ni traga, ni glasa za Uskrs. Voditelja Darka Tanasijevića zanimalo je kako Miki gleda na ovu situaciju.

- Da li si očekivao Pejinu čestitku ? - upitao je Darko.

- Pa jesam, ali Zlata bi mi sigurno dala neki signal da nešto nije u redu - rekao je Miki.

