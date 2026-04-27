Stravičan incident dogodio se u Egiptu kada je turistički šou sa zmijama završio tragično – jedan muškarac izgubio je život nakon ujeda kobre.

Muškarac star 57 godina bio je na odmoru u Hurgadi zajedno sa članovima porodice kada je odlučio da prisustvuje popularnom nastupu sa zmijama.

Tokom programa, kako prenose mediji, turistima je bilo dozvoljeno da drže zmije i stavljaju ih oko vrata. Međutim, situacija je eskalirala kada je krotitelj zmija dozvolio jednoj zmiji, za koju se veruje da je kobra, da uđe u nogavicu pantalona nemačkog turiste.

Nedugo zatim, zmija ga je ujela za nogu, nakon čega su se pojavili jasni simptomi trovanja.

Prema informacijama policije, muškarac je ubrzo doživeo srčani zastoj. Pokušano je oživljavanje, a potom je hitno prebačen u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo.

Nadležni organi su pokrenuli istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Za sada se ne fokusiraju isključivo na krotitelja zmija, već se slučaj ispituje u celini.

Rezultati toksikoloških analiza još uvek se čekaju.