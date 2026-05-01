Njemu su rukovodioci centra objasnili kako šta funkcioniše, i poručili su da je ostvarena odlična saradnja sa nemačkim kompanijama.

- Zato su Nemci najbolji, planiraju za budućnost, planiraju za radnike - rekao je Vučić.

U razgovoru sa mladim Jožefom, predsednik se interesovao kakvi su uslovi i šta želi da bude.

- On želi da bude automehaničar. Sa ovim znanjem koje dobije ovde, njega će pozvati svaka kompanija. Odličan si izbor napravio Jožef - rekao je predsednik mladiću.

Ono što je problem je što nemamo dovoljno srpskih kompanija uključenih, dodao je predsednik.

- U Nemačkoj 400.000 kompanija radi kroz dualno obrazovanje. Ne ljudi, nego kompanija, a kod nas svega 1200. Znam da ih ima, ali po volumenu ljudi to su kod nas suštinski strane kompanije. Mi moramo sebe i svoje kompanije da menjamo - naglasio je on.

U razgovoru sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad, predsednik je još jednom istakao važnost dualnog obrazovanja.

- Mislim da je Handesblat objavio, ili neki od nemačkih časopisa, da ćemo imati veliki nedostatak radne snage. To će biti veliki problem. Iako imaju zagarantovanu platu i dobar posao - rekao je Vučić, na šta ga je rukovodstvo škole obavestilo da se upisuje oko 20 ljudi godišnje.