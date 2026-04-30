Nada Macura se proslavila kada je kao zvanični portparol Hitne pomoći u Beogradu svakodnevno izgovarala fraze "Obucite se slojevito" i "Pijte dosta vode".

Po ovim rečenicama je mnogi pamte, a malo kome je poznata činjenica da doktorka ima 78 godina.

Rođena je u Vrdniku gde odrastala zajedno sa svojom šest godina starijom sestrom, ocem Lazarom i maćehom Ankom.

Svoje biološke majke Ljubice se ne seća, zato što joj je neposredno nakon Nadinog rođenja dijagnostikovana tuberkuloza. Njena majka je većinu svog vremena provodila u raznim sanatorijumima, da bi na kraju, kada je Nada imala 4 godine, preminula.

Po njenim rečima, verovatno je smrt njene biološke majke i jedan od glavnih razloga zbog čega se odlučila da se bavi medicinom.

Njen otac Lazar se kasnije oženio drugom ženom koja se u potpunosti posvetila vaspitanju i čuvanju Macure i njene starije sestre.

Prema rečima same doktorke, njih dve su bile razlog zbog kog njihova maćeha nije želela još dece sa njihovim ocem Lazarom, jer je njih dve gledala kao svoje ćerke.

Osnovnu školu završila je u svom rodnom mestu Vrdniku, a pored osnovnog obrazovanja imala je i svoju rođenu sestru kao učiteljicu, koja ju je još i pre početka osnovne škole učila da čita i piše.

Po završetku osnovne škole, Macura se preselila u Rumu u kojoj je završila društveni smer u Gimnaziji.

Nakon srednje škole odlučila se za studije u Beogradu. Zatim je prešla i u Kragujevac, u kom je počela da radi kao lekar Hitne pomoći, a potom i u Smederevsku Palanku.