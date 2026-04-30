„Iz nekog razloga, i pretpostavljam da je to jednostavno tako, to je već dugo u mislima ljudi“, rekao je Tramp tokom događaja u Beloj kući sa posadom NASA-ine misije Artemis II, piše USA Tudej.

„Mislim da će neke od tih stvari biti veoma zanimljive ljudima.“

Predsednik SAD je dodao da je „razgovarao sa ljudima“ koji su mu rekli da su „videli stvari u koje ne biste mogli da poverujete“.

Događaj je održan skoro tri nedelje nakon što su se četvorica astronauta misije Artemis II vratila sa leta 10. aprila, tokom kojeg su ušli u istoriju leteći dalje od Zemlje nego bilo koja ljudska posada do sada.

Na političkom mitingu koji je organizovala organizacija Turning Point USA u Feniksu ranije tog meseca, Tramp je rekao da je Pentagonova studija o NLO-ima koju je on naložio „otkrila mnogo veoma zanimljivih dokumenata“ i da će „prva objavljivanja početi vrlo, vrlo uskoro“.

Tramp je u februaru naložio Ministarstvu odbrane i drugim agencijama da objave vladine dokumente povezane sa NLO-ima, nakon komentara bivšeg predsednika Baraka Obame u jednom podkastu. Obama je rekao da veruje da vanzemaljci postoje, iako ih lično nije video.

Obama je kasnije pojasnio da se njegova izjava zasnivala na statistikama i da tokom svog mandata nije video dokaze o tome.

Prema Trampu, planirana objavljivanja će uključivati dosijee o „vanzemaljskom i ekstraterestrijalnom životu, neidentifikovanim vazdušnim pojavama (UAP), neidentifikovanim letećim objektima (NLO), kao i sve druge informacije povezane sa ovim veoma složenim, ali izuzetno zanimljivim i važnim temama“.