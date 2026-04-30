U rijaliti programu Elita 9 došlo je do opšteg haosa kada je otvorena tema odnosa aktuelne učesnice Anite Stanojlović i njene najbolje drugarice Tamare Radoman, pri čemu su izrečene šokantne tvrdnje.

Stanojlovićeva je u drugom stanju sa cimerom Lukom Vujovićem, koji je tokom rasprave bio vidno besan, posebno kada se razgovor prebacio na intimnije detalje.

Situaciju je dodatno uzburkalo priznanje Uroša Stanića, koji je tvrdio da su njih dve spavale zajedno i da je to navodno video, s obzirom na to da se napolju družio sa Anitom.

-Uroše, rekao si da si ulazio u stan i da su spavale zajedno - rekao je voditelj.

-Da, spavale su zajedno u istom krevetu. Nekoliko puta sam pitao Tamaru što se toliko zalaže za Anitu i njenog sina?! Imali su prisan odnos, ali ne mogu da kažem da su bile intimne jer to nisam video. Spavaju zajedno, da. Tamara joj je zamerala što je hladna. Mnogo znam - tvrdio je Stanić.

- Nije bezveze stiglo ovo pitanje. Anita je ostavila prostor da dođe ovako pitanje. Ustala je i poručila da kad bi ostala trudna sa Filipom da bi ona rodila to dete i on se za to ne bi pitao. Na osnovu čega ti imaš poverenje da ostaviš dete na čuvanje koga apsolutno ne poznaješ? - ubacio se Bebica.

- Tamara je mnogo vezana za Alekseja - dodala je Stanojlovićeva.

-Zašto je tvoja majka ne voli toliko - upitao ju je potom voditelj.

- Zato što me je dovela u Beograd - odgovorila mu je ona.

-Znam da je ovo što Uroš sada priča istina - ubacio se Anđelo, inače Anitin bivši dečko.

- Izmuzla je Anitu za 30.000 evra zato što je dete bilo kod nje - nastavio je Stanić da otkriva detalje.

- Na osnovu čega postoji tolika bliskost između Tamare i tvog deteta? Anita je rekla da ona nema svoj privatni život osim nje i Alekseja - upitao ju je potom Nenad.

-Nisam znala da Anđelo poznaje Tamaru, ovo sada prvi put slušam - dobacila je Stanija, koja je takođe sa pomenutom osobom u prijateljskim odnosima napolju.

-Poznajem je iz sedme sezone, provodio sam vreme sa njom, Anita mi je pričala o njoj - odgovorio je Ranković.