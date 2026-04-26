Tea Tairović je na sinoćnom koncertu doživala neverovatno iznenađenje.

U jednom momentu je njen koncert prekinut zbog izmenađenja za 30. rođendan, što je pevačicu ostavilo bez teksta.

Naime, emotivni trenutak usledio je kada su joj organizatori i publika priredili iznenađenje na sceni. Oni su Tei doneli rođendansku tortu i zajedno uglas pevali rođendansku pesmu.

Mlada muzička zvezda oduvala je svećice uz osmeh, vidno dirnuta gestom publike, dok je vatromet sa torte dodatno upotpunio slavlje.

Oduševljena Tea zahvalila se svima na podršci i nastavila da niže hitove, a publika je još jednom pokazala koliko je voli, učinivši ovu noć nezaboravnom.

"Svekrva mi je predivna"

Podsetimo, Tea Tairović je nedavno govorila o braku sa suprugom Ivanom Vardajem, te otkrila kako se slaže sa njegovom prodicom.

- Mislim da mušku decu majke vaspitaju. Za svaku prednost i svaki nedostatak je mama zaslužna. Svekrva mi je predivna. Odrastao je u jako lepoj porodici. Nas dvoje smo slično-različiti. Oboje jako pazimo da ne pogrešimo, ali i jako teško priznajemo grešku. U braku smo skoro godinu dana - rekla je Tea u emisiji Magazin In.

BONUS VIDEO: