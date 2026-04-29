Čadež je, nakon potpisivanja Protokola između Kancelarije za IT i eUpravu i 11 institucija i medija, podsetio da su sve institucije potpisnice protokola godinama unazad digitalizovale svoje podatke, što je omogućilo da se radi na razvoju velikog nacionalnog jezičkog modela.

„Važno je da će ovaj model razumeti logiku našeg jezika, kao pravnog i poslovnog jezika. Moći će da se primeni u svakodnevnom životu, servisima za građane i privredu. Zato je ovo istorijski trenutak, a PKS će učiniti sve da se što više kompanija, koje imaju digitalizovane podatke, priključe ovom projektu“, rekao je Čadež.

Čadež je objasnio da su podaci institucija i medija potpisnika osnova za treniranje nacionalnog jezičkog modela, na kojem će raditi brojni stručnjaci iz Srbije i partneri na projektu, poput Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP). Naveo je da će, nakon razvoja ovog osnovnog modela, početi izgradnja i ostalih, kompleksnijih jezičkih modela.

Protokol o saradnji potpisali su danas, u prisustvu predsednika Vlade Srbije prof. dr Đure Macuta, direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović i predstavnici Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, novinske agencije „Tanjug“, Radio-televizije Srbije, Radio-televizije Vojvodine, Javnog preduzeća „Službeni glasnik“ i kompanije „Politika“. Protokol je potpisan i sa predstavnicima Društva za jezičke resurse i tehnologije (JeRTeh), ReLDI centra za jezičke podatke, Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti i Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju.