Dragan Kojić Keba u odličnom raspoloženju sinoć je među prvima stigao u restoranu u Beogradu, gde je pred našim kamerama odmah zapevao!.

On je pred našim kamerama pevao i šalio se, međutim, kada je upitan za vanbračnu ćerku koju ima sa tekstopiscem Liljom Jevremović, prekinuo je pitanje.

Pevač nam je otpevao stihove pesme, a potom pozvao novinare da dođu u Niš na njegov nastup.

- Imaću uvek para da kupim prodane duše jeftino - zapevao je Keba na pitanje koja ga pesma pogađa.

Međutim, kada je upitan da prokomentariše izjavu bivše ljubavnice na temu dela njegovog nasledstva koji pripada njihovoj ćerki, Keba je rekao:

- Ne, ne želim da pričam o prošlosti. To pričaju oni koji su to doživeli. Ima još dosta mojih kolega sa kojima ćete večeras da pričate. Postoje ljudi koji vole da čitaju, to je okej, a postoje i oni koji veruju u sve što piše, savetujem da to ne rade - rekao je pevač i otišao.

Ljiljana o Kebinoj imovini

Podsetimo, u velikom intervjuu koji je dala za "Blic", Ljiljana Jevremović je govorila o Kebinom odnosu sa njihovom ćerkom.

- Koliko ja tu porodicu znam, odnosno Dragana Kojića znam, novac je iznad Boga i stvar je u tome da, približavajući se ili komunicirajući sa sa svojim trećim detetom, on misli da neće moći, a da ne podeli svoju imovinu ili da deo svoje imovine da i njoj. Ono što joj po zakonu pripada, što ona nikada neće tražiti, jer ja nju poznajem dobro. Ona nikada ništa od njega neće tražiti.

Ljilja je otkrila i da li je nešto tražila od Kebe, kao biološkog roditelja.

- Ono što je bilo dok je bila maloletna, uvela sam Strazbur u postupak. Sve sam morala da izvedem do kraja, pa i deo sudske presude koji se odnosi na alimentaciju. Ali to nije bilo ni blizu standarda kojim živi Keba, bilo je vrlo daleko od standarda, to što je dodeljeno kao alimentacija. Toga su bili svesni svi, toga je bio svestan i sud, ali prosto nisu želeli da kopaju dalje po dokazima. Konstatovali su da je on doneo dokaze koji ne odgovaraju istini, ali to je bilo sve. I da nije doneo dokumentaciju o poreklu imovine. Konstatovali su da nema dokumentaciju o poreklu imovine, da ne može da dokaže odakle mu je tolika imovina, ali na tome je ostalo. I ja nisam dalje kopala po tome.

