Dragan Kojić Keba ispričao je kako se ne seća da mu je neko govorio da ima romsko poreklo, kako neki pojedinci tvrde.

- Uvek sam na te pričice gledao simpatično. Ne sećam se da mi je iko pričao da je moje poreklo romsko. Snimao sam i na ciganskom i na rumunskom - rekao je Keba.

U emisiji kod Ognjena Amidžića nedavno je gost bio Đovani Bajramović, koji ponosno ističe svoje poreklo, ali se u jednom trenutku osvrnuo i na Kojića sa kojim je snimio pesmu.

- Tu je samo Keba Rom, a vi ostali belci - rekao je Amidžić šaljivim tonom.

- Nećemo tako. Keba je uvek bio uz nas, ali odmah ću da kažem, da znate to zauvek... Keba nije Rom - rekao je on javno.

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