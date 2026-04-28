Barnea je na ceremoniji u čast izuzetnih misija iz 2025. godine u sedištu Mosada, rekao da se uloga agencije tokom ratnog perioda promenila i da je postala znatno ofanzivnija, u koordinaciji sa izraelskom vojskom (IDF), u operacijama usmerenim protiv Irana i Hezbolaha, preneo je Tajms of Izrael.

On je naveo da su izraelske obaveštajne operacije omogućile "strateške i taktičke informacije u srži neprijateljskih tajni", kao i nove operativne sposobnosti u ciljnim državama.

Barnea je tvrdio da su aktivnosti Mosada doprinele operacijama "u srcu Teherana", sprečavanju aktivnosti viših operativaca i jačanju izraelske vazdušne nadmoći, uz zaštitu domaćeg fronta.

Prema njegovim rečima, operacije u Iranu i Libanu su omogućile "probijanje operativnih granica", dok je agencija istovremeno vodila i tajne diplomatske aktivnosti usmerene na jačanje regionalnih saveza.

On je istakao da je saradnja sa vojskom promenila strateški položaj Izraela, ali je upozorio da pretnje i dalje postoje.

"Nećemo počivati na lovorikama. Kada identifikujemo pretnju, delovaćemo punom snagom", poručio je Barnea.