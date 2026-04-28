Pevačica Nina Badrić uskoro puni 53 godine, a više od pola života prisutna je na estradi gde je izgradila izvanrednu karijeru. Međutim, ni njeni počeci nisu bili jednostavni, a jednom prilikom se prisetila situacije kada na njen nastup nije došao niko.

Nina danas puni dvorane, ali bez kompleksa je priznala da na njenom prvom nastupu publike nije bilo. Ni tada nije sumnjala da će uspeti i bila je uporna i strpljiva.

- To se dobro sećam, u Omišlju na Krku gde su na nastupu bili konobar i ja - rekla je pevačica te dodala da joj nisu platili jer joj je, kako kaže, gazda poručio da niko nije došao i da nema za šta biti plaćena.

- Rekla sam da nema problema, mene ionako niko ne zna, ali za par godina ćete čuti ko sam ja - poručila mu je Nina.

"Teško je graditi karijeru bez moćnog ljubavnika"

Podsetimo, Nina je nedavno otkrila koliko je njen put do vrha bio težak.

- Jako je teško, sigurno nije za one slabe. Ovaj put je za one malo jače borce, ali nisam ja to birala, tako se sve namestilo. Mislim da sve počinje od nas samih, ja nisam ekscesna osoba, sklona svađanjima i mešanjima u tuđe živote. Prvenstveno gledam da imam miran život, tako sam svih godina gradila odnose i sa kolegama i medijima. Što ne znači da sam osoba preko koje se može gaziti, to nikako. Osoba sam koja zna i te kako da se odbrani ako me neko napadne, umem da tražim pravdu. Ne zadirem u tuđe živote i ne pravim skandale da bih bila popularna, ne pljujem po kolegama, to naprosto nisam ja. Takav karakter prosto dobijete po rođenju, ili ne - istakla je ona, pa nastavila:

- Teško je biti žena i graditi se na muzičkoj sceni. Pogotovo ako ste žena koja nema menadžera, bogate roditelje, bogate ljubavnike, momke. Ili uticajne, bogat je jednako uticajan. Ako sami kao curica ulazite u ovo sve i stvarate tako karijeru, naravno da je teško kroz život ići bez zaštite, a kamoli kroz ovaj posao. Meni je važno šta ja mislim, a ne drugi ljudi. Ono što ću ja poneti kod Boga, način na koji sam išla kroz život i napravila karijeru mi je važan. Način je jako važan, a ne samo cilj. To će nam održati srce i dušu, a drugi način nas može odvesti stranputicom - zaključila je Bardićeva.

Podsetimo, Pevačica Nina Badrić pre nekoliko godina kupila je kuću na Hvaru gde je napravila svoju oazu mira gde boravi svake godine tokom celog leta.

