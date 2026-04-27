I dok blokaderi neprestano pričaju o nekakvoj "izolaciji" u koju nas je Vučić navodno uvukao, izgleda da najvećoj MMA organizaciji to nije problem da dođe ni manje ni više nego u Srbiju!

Naime, 1. avgusta će Beograd biti domaćin UFC-a, svetskog borbenog spektakla.

Toliko o izolaciji u koju ih je Vučić uvukao, toliko o tome da nas svi izbegavaju. Dolaze nam samo najpopularnije organizacije i to baš kod nas, baš u Beograd koji oni neprestano blokiraju.

UFC je ipak smrvio njihovu blokadu i dolazi da Beograd stavi na MMA mapu sveta!