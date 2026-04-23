Prošla noć u Eliti bila je jedna od najburnijih do sada, a atmosfera tokom emisije "Pitanja gledalaca" dovedena je do tačke usijanja. Glavna akterka neviđenog sukoba bila je Stanija Dobrojević, koja je nakon žestoke svađe sa Aneli Ahmić i Lepim Mićom otkrila informacije koje su šokirale sve prisutne.

Iako su mnogi gledaoci očekivali da će se Stanija boriti za glavnu nagradu i ostati do samog kraja rijalitija, ona je odlučila da javno stavi do znanja da su njeni planovi potpuno drugačiji.

U jeku svađe, isfrustrirana jer joj cimeri nisu dozvoljavali da dođe do reči, Stanija Dobrojević se direktno obratila voditelju Milanu Miloševiću i otkrila kada tačno planira da napusti imanje.

"Pustite me da pričam, ovde sam još kratko"

Jasno je naglasila da izlazi "uskoro" i da se u rijalitiju zadržava "još kratko".

-Pustite me da pričam, ovde sam još kratko, ja uskoro izlazim odavde, vas slušamo tri godine, vi mi ne dajete da pričam. Milane, ja uskoro idem odavde, slušamo ih godinama da isto pričaju - žalila se Stanija, moleći za reč.

Nakon ove izjave, za crnim stolom zavladala je potpuna tišina. Iako tačan datum i dan njenog izlaska nisu precizirani, njene reči su izazvale opštu pometnju i otvorile brojna pitanja – da li je njen rani izlazak bio unapred isplaniran ugovorom, ili je to impulsivna odluka doneta pod pritiskom zbog konstantnih napada.

