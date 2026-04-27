Muzičar i osnivač kultne grupe "Legende", Zoran Dašić Daša, doživeo je nedavno neprijatnost u jednoj emisiji.

Naime, dok su se pripremali za početak, desio se mali kiks, kada je pukao nogar nameštaja na kom je on sedeo, te je i propa u tom trenutku.

- Eto vidiš - rekao je Daša iznenađeno.

Voditeljka nije u momentu znala kako da reaguje, a zaposleni su odmah pritrčali u pomoć kako bi namestili kauč.

Snimak se pojavio na Instagramu voditeljke koja je vodila pomenutu emisiju, Sanje Ćulibrk, a komentari su se samo nizali.

Inače, muzičar je otkrio koliko ima penziju i kako živi.

- Već punih pet godina sam u penziji. Primam 65.000 dinara, nemam nacionalnu penziju, sramota me da konkurišem za nju. Meni svirka donese još jednu penziju dodatnu. Uvek sam imao lep život, nemam avione, kamione... Živim u ženinom stanu, udao sam se pre 43 godine, imam dovoljno za život. Mi smo u braku od 1982. godine, znamo se iz gimnazije. Ona je iz dobre kuće, imala je i život pre mene, živela je u Americi, otac joj je bio lekar - rekao je Dašić.