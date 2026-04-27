Majka Zorana Dašića Daše, osnivača grupe Legende, monahinja Angelina Dašić, preminula je 28. oktobra 2022. godine. Nakon više od tri decenije provedene u manastiru Rakovica, gde ju je zamonašio lično pokojni patrijarh Pavle, sestra Angelina napustila je ovaj svet na nesvakidašnji i dirljiv način u 91. godini života, ostavivši za sobom sećanje na krepkost i duboku predanost veri. Sahranjena je na manastirskom groblju, nedaleko od mesta gde počiva patrijarh Pavle.

Angelina je u manastiru Rakovica provela preko 30 godina, a zamonašena je davne 1990. godine od strane patrijarha Pavla, sa kojim je bila veoma bliska. Njen sin Zoran Dašić prisetio se početaka njenog monaškog puta, naglasivši da je pre konačne odluke dolazila u manastir vikendima i pomagala tako što je šila mantije i posteljinu za monahinje.

- Kad je otac preminuo, brat i ja se oženili, majka je počela da ide u manastir Rakovica, prvo samo za vikend. Upoznala je monahinje i patrijarha Pavla, bila je jako vezana za njih. Samo je jedan dan došla i rekla: 'Sine, došla sam po blagoslov, sutra idem u manastir.

Smrt monahinje Angeline nastupila je na veoma poseban način, nakon što je provela pet dana u komi. Tokom tog perioda nije mogla da se pomera, govori niti da gleda, ali je u samom trenutku smrti doživela promenu koju su monahinje protumačile kao dolazak anđela po nju.

- Pet dana je bila u komi. Nije mogla ni da gleda ni da govori, niti da se pomeri. Dok je umirala, otvorila je oči, nasmejala se i progovorila, sva ozarena u licu: 'Idemo!'.

Daša je dodao i jedan neobičan detalj o njenom izgledu nakon upokojenja:

- Iako je mama imala 91 godinu i lice joj je bilo zbrčkano, kad sam je video upokojenu, lice joj je bilo kao u devojčice od 25 godina. Zategnuto, a obrazi rumeni”.

On je naglasio da je uz majku bio do poslednjeg trenutka i držao je za ruku dok je uveče preminula, te da je sahrana, ispoštovana od strane šest sveštenika i brojnih monahinja, obavljena kao intiman čin u krugu najbližih, u skladu sa strogim manastirskim pravilima.

Njena posvećenost i blagost ostavili su dubok trag među monahinjama i vernicima, a mnogi i dalje obilaze njen grob u manastiru Rakovica kako bi joj upalili voštanicu. Uprkos poodmaklim godinama, sestra Angelina je svima pomagala i bila je izuzetno poštovana i cenjena u monaškim krugovima, ali i širom Evrope.

- Svi smo se divili sestri Angelini. Iako je imala 91 godinu, bila je krepka do poslednjeg trenutka. Pomagala je svima koliko je mogla. Ništa joj nije bilo teško.

Alo/Kurir

