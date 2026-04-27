Nakon smrti kralja narodne muzike Šabana Šaulića, mnogi "bliski" ljudi preko noći su nestali iz života njegove porodice, o čemu je sada potpuno otvoreno progovorila njegova ćerka, pevačica Ilda Šaulić.

- Goca je ta koja je to nekako najviše osetila od nas u porodici. Bilo je tu dosta bliskog sveta koji su u našoj kući bili svakodnevno i koji su sa mojim ocem proveli godine druženja. Otkad njega nema, nema ni njih - ispričala je Šabanova naslednica.

Kada je legendarni muzičar poginuo u saobraćajnoj nesreći mnogi prijatelji govorili su o uspomenama, a jedan od njih je i estradni fotograf Zoran Kuzmanović Munja koji je u međuvremenu postao Šabanov prijatelj, ali uprkos tome Goca je imala jednu zabranu koju je morao da ispoštuje.

Naime, u emisiji Balkanskom ulicom običaj je da gosti biraju omiljene pesme, koje im, u pauzama razgovora sa voditeljkom, izvodi bend. Međutim, slavnom estradnom fotografu jedna muzička želja nije mogla da bude ispunjena.

Trebalo je da se na kraju emisije svira pesma "Žal", koju je otpevao njegov prijatelj Šaban Šaulić. Ipak, Šaulićeva supruga Gordana kao naslednik autorskih prava, ne dozvoljava da se izvodi, bar ne javno.

- Trebalo je da ide pesma "Žal", ali zbog autorskih prava „gospođe ministarke“, sa kojom ću morati da se tužim, idu „Šadrvani“ koje je za pokojnog Šabana, mog prijatelja, komponovao Slavko Stefanović.

U intervjuu za Kurir koji je dao povodom sedamdesetog rođendana i pola veka karijere Munja je evocirao uspomene na nezaboravne dane u društvu kralja narodne muzike.

‒ Mnogo je tu tužnih i lepih priča. Obišao sam ceo svet s Miroslavom Ilićem i Šabanom Šaulićem. Drago mi je što sam sa Šabanom proveo godine svog života. Mi smo se poznavali, ali smo počeli da se družimo 1976, kad je čuo da sam zbog njegove pesme "Uvenuće narcis beli" razbio 24 prozora. Postali smo kućni prijatelji. Sve njegove privatne fotografije sam uradio. Od dečjih rođendana do slavlja. Ostala su njegova deca, ali Šabana više nema…

BONUS VIDEO: