Voditeljka Ena Popov (39) često privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom, ali malo ko zna kroz kakvu borbu je prošla da bi postigla dobru figuru.

Nakon drugog porođaja suočila se sa viškom masti koje nije mogla da ukloni ni regulisanom ishranom, ni napornim treninzima.



Rešenje je pronašla u mezoterapiji, zahvaljujući kojoj je smršala čak 20 kilograma, a da je pritom u potpunosti zadržala svoje obline.

Govoreći o pritisku javnosti i negativnim kritikama na račun fizičkog izgleda, Ena je priznala da su komentari ostavljali trag na njenom samopouzdanju:

- Kao vrlo mlada susrela sam se sa komentarima o mom fizičkom izgledu i bilo mi je krivo kada pročitam neke komentare. Tada nije bilo ni cenzure, ni portala, već samo forumi sa kojih nisu mogli da se brišu komentari. Niko nije mogao da nas zaštiti na internetu. Vodila sam se onim da je važno da me vole ljudi koji su meni bitni, međutim, sve se to negde skladišti i danas uviđam da su neki komentari uticali na moje samopouzdanje.

Ona je dodala da su tradicionalne metode mršavljenja bile neuspešne nakon porođaja, zbog čega je odlučila da se podvrgne mezoterapiji, koja joj je pomogla da u relativno kratkom roku izgubi 20 kilograma i vrati se u formu.

Inače, Ena Popov je u srećnom braku sa biznismenom Nenadom Čankom, sa kojim ima dve ćerke.

Lep brak

Ena i njen suprug žive u kući koja važi za jednu od najluksuznijih u Novom Sadu. Jednom prilikom voditeljka je govorila o porodičnim odnosima.

- Supruga i mamu pitam za savete u životu. Suprug ume da me prizemlji, a mama je i dalje tu negde za te neke privatne međuljudske stvari. Zna i da me iznervira, mislim da nije u pravu, ali na kraju se ispostavi da je uvek u pravu - rekla je Ena tada i dodala:

- U kući sam loš policajac, tata je dobar, ali moramo da vaspitamo ćerke da budu dobri ljudi, kad porastu da budu kvalitetne osobe. Ja sam ta ruka koja i miluje i mazi i konstantno ih grlim, ljubim i volim, ali umem da pokažem i svoju tvrđu stranu.

