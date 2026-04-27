"Uveče 26. aprila, u selu Šušenskoje, dve dvanaestogodišnje devojčice su bile zarobljene na ostrvu zbog porasta nivoa vode u reci Šuš i zahtevale su evakuaciju. Svedoci su telefonom prijavili incident spasiocima", navodi se u saopštenju spasilačkog tima na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Prema rečima tima za potragu i spasavanje, nivo vode je i dalje postepeno rastao kada su spasioci stigli i počeli sa evakuacijom.

Kako se navodi, devojčice su odvedene na obalu, nakon čega je sa njima razgovarano o bezbednosti.