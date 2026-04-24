U sinoćnoj epizodi kviza Slagalica, u okviru 198. ciklusa, takmičari Marko i Vladan odmerili su znanje u standardnom formatu emisije. Ipak, najviše pažnje izazvala je igra reči.

Vladan je ponudio reč „krutilo“, koja je na trenutak zbunila i voditelje i režiju. Nakon provere, iz režije je saopšteno da ta reč nije priznata u standardnom srpskom jeziku, već da se koristi u hrvatskom, sa značenjem „tvrdo“ ili „učvršćeno“.

Zbog toga njegov odgovor nije prihvaćen, što je izazvalo reakcije gledalaca, s obzirom na to da ovakve jezičke nijanse često budu predmet rasprave u kvizu.