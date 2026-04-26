Voditeljka Marija Kilibarda objavila je na društvenim mrežama kako se provodi sa glumicom Majom Mandžukom.
Njih dve su se fotografisale u beogradskoj Areni, a pozirale su sa osmehom na licu.
Marija i Maja su se zagrlile, dok su uživale na koncertu italijanske zvezde Erosa Ramacotija.
- Mia bella ragazza - napisala je Marija u opisu objave, što na srpskom jeziku znači: "Moja lepa devojka".
Mandžuka je bila sa kačketom sa cirkonima, naočare su joj bile zakačene oko vrata, dok je Kilibarda bila u crno-beloj odevnoj kombinaciji, te je kosu pustila da joj pada preko ramena.
Eros se obratio publici na srpskom jeziku
Već na samom početku nastupa, slavni Italijan je uspeo da u potpunosti osvoji srca prisutnih kada im se obratio na čistom srpskom jeziku, upitavši ih:
- Dobro veče, Beograde, kako ste? - poručio je Eros.
Ovaj gest odmah je nagrađen gromoglasnim ovacijama, nakon čega je pevač počeo da niže svoje hitove.
