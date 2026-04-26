Popularno muzičko takmičenje, 2011. godine, vodila je Ljubinka Buba Radosavljev.

Nakon velikog kiksa tokom finalne večeri u beogradskoj Areni, tadašnji direktor Granda, Saša Popović, odlučio je da Bubi da otkaz, a Vladi Stanojeviću tada ukaže poverenje kao jednom od voditelja Granda.

Nakon te sezone, "Zvezda Granda" su vodili popularni par Milan Mitrović i Ana Sević.

- Osim što je u gotovo svakoj rečenici koristila reč superfinale, konstantno je grešila, a vrhunac se dogodio kad je pomešala brojeve kandidata, zbog čega se jedan od roditelja pojavio iza scene i nasrnuo na Vladu pitavši ga zašto je onoj glupači dao mikrofon. Nakon toga se požalio i Saši Popoviću - ispričao je izvor blizak produkciji tada, prenosi Blic.

Vlada je za razliku od Bube blistao, pa mu se Popović zahvaljivao i rekao kako mu je on desna ruka.

- Ako je tako, neka im je sa srećom. Još uvek nisam razgovarala sa Sašom Popovicem o budućem angažmanu, a inače je koncept emisije da se svake godine menjaju voditelji, tako da to nije ništa čudno - govorila je tada Buba.

Više nije voditeljka

Buba je danas izgleda odlučila da i ovoga puta odustane od voditeljskog posla i posveti se onome što je ispunjava.

Osim objava na Instagramu na kojima se mogu videti njeni umetnički radovi, 2013. godine je izdala knjigu "Čarobni prsti". Voditeljstvom se više ne bavi, a iz javnosti se povukla.

