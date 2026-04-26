Haris Džinović je u svom stilu prokomentarisao nedavnu svadbu bivše supruge Meline Džinović i imućnog Engleza.

Naveo je da Melini "fali daska u glavi", te je istakao da ne razume osobe koje "ostavljaju porodice".

- Desio se jedan razvod. Razvode se ljudi širom sveta. Melina na jednu, ja na drugu stranu i doviđenja. Verovao sam da ćemo ostati zajedno do kraja života. Verovao sam u to jer sam ja porodični čovek koji ima neke starinske aršine i poglede na to, koji su apsolutno ispravni. Mislim da je porodica osnovna ćelija društva, koja mora da se gradi, neguje i poštuje. Mislio sam i napravio sam sve to da to bude za zauvek - rekao je Haris.

Priznao je kako je reagovao na vest o svadbi Meline i britanskog milionera Džefrija Arnolda.

- Da je to smak sveta, ja vas ne bih primio ovde i pristao na intervju. Ležao bih u sobi na bensedinima i infuzijama. Ljudi, život ide dalje. Idemo na tenis i fudbal - naveo je poznati folker.

- Šta je Melini nedostajalo kraj mene? To treba pitati osobu koja je ostavila sve ovo, ali i osobe koje ostavljaju ovakve slične porodice i objekte, šta njima fali... Ne znam šta im fali. Fali im daska u glavi, eto šta im fali! Idi, pa-pa, doviđenja, ćao - govorio je pevač.

Džinović napravio neprijatnu scenu

Haris Džinović je, inače, kasnio na snimanje ove emisije, koja se uživo emitovala, a onda je, po dolasku, zahtevao nešto što je voditeljku iznenadilo.

